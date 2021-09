I carabinieri della stazione forestale di Scandiano hanno notificato a un 45enne di Reggio Emilia una sanzione amministrativa pagabile in misura ridotta di 2064,00 euro per aver effettuato un abbruciamento di materiale di risulta dei lavori agricoli in periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi come stabilito dall’art. 10 comma 5 della legge 353/2000.

Nel dettaglio, il 23 agosto scorso i militari della stazione forestale carabinieri di Scandiano, su attivazione della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) di Bologna, sono intervenuti per verificare una segnalazione di abbruciamento di sterpaglie in località Castellazzo nel comune di Reggio Emilia. Giunti sul posto avevano modo di constatare la presenza di una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Emilia impegnata nelle operazioni di spegnimento di un cumulo di materiale vegetale di risulta di lavori agricoli cui il 45enne aveva dato alle fiamme su un terreno di sua proprietà, pur vigendo il divieto conseguente alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi decretato dalla regione Emilia Romagna con determinazione 2689 del 05 agosto 2021. Accertati i fatti al 45enne veniva contestata la citata violazione.