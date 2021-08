Un cuore in fiamme a zero gradi è il titolo dell’opera per orchestra e voce recitante che andrà in scena sabato 4 e domenica 5 settembre (con una versione anche all’alba alle 6.30) alle 21 tra le suggestive mura del Castello di Spezzano a Modena.

Il testo, nato da un’idea della direttrice d’orchestra Michela Tintoni e scritto da Annalisa Vandelli, è interpretato dall’attrice Ivana Monti e si avvale delle musiche originali del compositore Paolo Molinari eseguite dall’orchestra L’Oro del Reno Senior.

Pitagora vince una battaglia grazie a un esercito di flauti. E’ su questa suggestione del poeta austriaco Karl Lubomirski che si poggia la narrazione che prosegue per quadri impressionisti e intimi, attraverso un legante sottile che spariglia lo spazio e il tempo, alla riscoperta della natura, anche umana: dal roboante epico di Pitag ora fino al minimale di un pettirosso, la creatura che mostra il suo cuore in fiamme anche

quando intorno ci sono zero gradi.

L’opera che contiene una forte sollecitazione per l’arte e gli artisti che in un periodo storico come quello attuale, sono alle prese con nemici invisibili e apparentemente soverchianti ma anche impegnati a catturare con parole e musica lo scorrere della vita silente, oscurato nel buio della paura, per condividerlo e offrire una chiave di riscatto.

I biglietti per le tre rappresentazioni ufficiali sono sold out. E’ possibile prenotare il proprio posto alle prove di domenica 5 alle 18 aderendo alla campagna di crowdfunding sulla piattaforma https://www.ideaginger.it/progetti/un-cuore-in-fiamme-a-zero-gradi-dona-ora-e-assicurati-il-tuo-posto-all-opera.html