Venerdì 3 settembre gran finale della rassegna estiva del Comune di Castelnovo Sotto “Restate in Rocca”. Alle 21, nel parco alle spalle del municipio, concerto tributo a Lucio Dalla di Stefano Fucili.

Fucili è cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore. Ha collaborato con Lucio Dalla, suo produttore alla fine degli anni novanta, scrivendo con e per lui il brano Anni Luce nel 2001, dal cd Luna Matana. Compositore di brani strumentali dal sound folk, pop, celtic, rock. Interprete e compositore di brani per bambini per Coccole Sonore (con oltre 20 milioni di views YT) e il Coro dell’Antoniano. Ha aperto i concerti di Lucio Dalla, Ron, Luca Carboni, Giorgia, Nomadi, Paola Turci. Protagonista di un’intensa attività live in Italia e Olanda con i progetti Piazza Grande omaggio a Lucio Dalla e lo spettacolo La realtà è più avanti Viaggio nell’Italia che cambia con Daniel Tarozzi. Compositore di musiche per serie Tv internazionali (Missing – ABC Usa; Madam Secretary 502 CBS Usa), cartoni animati (L’Incredibile Avventura Del Principe Schiaccianoci – 20 Century Fox), spot TV (Ti Sento Milano – TV Olanda) e video istituzionali (Spot Expo 2015 – Ministero del Lavoro Italiano). Dal 2019 inizia la collaborazione internazionale con il manager Giordano Donati e la Label RNC Music con cui pubblica il singolo Ballare ballare, a cui fanno seguito nel 2020 i singoli di successo Bella Bella Bella, Una bella giornata e l’omonimo album che arriva terzo nella Best Seller Album di Amazon nel novembre 2020. Ha pubblicato 7 album (Bonsai, Peter Pan, Tristano e Isotta, Vita Libera, Italian Pop, Luci di Natale, Una bella giornata), diversi singoli ed è presente in numerosissime compilation internazionali.

L’evento, così come tutti quelli in cartellone, è gratuito ma è gradita la prenotazione scrivendo con WhatsApp al numero 3496296371 (almeno il giorno antecedente lo spettacolo). Per accedere all’iniziativa sarà obbligatorio esibire il Green Pass.