Sarà una pattuglia di otto ragazzi del vivaio dello Sporting Club Sassuolo quella impegnata a rappresentare il sodalizio sassolese nei Campionati Nazionali Individuali giovanili in programma in queste settimane.

Nella categoria under 12 maschile Alberto Nicolini, accompagnato dal Maestro Giulio Mazzoli, partirà dal tabellone principale della Coppa Lambertenghi in programma al TC Milano Bonacossa.

Nella categoria under 13 femminile, che si gioca presso il Tennis Chieti, saranno impegnate Carlotta Venera e Demi Reggianini, seguite dal Direttore Tecnico della scuola tennis dello Sporting, Francesco De Laurentiis, entrambe le atlete partiranno dalle qualificazioni, mentre Azzurra Cremonini, in virtù della classifica, è già inserita nel tabellone principale.

Nell’under 14 maschile, in programma a Roma, al CT Eur, sarà Giacomo Bruzzi, accompagnato dal Tecnico Federale Massimo Nicolini, a provare ad accedere al tabellone principale.

Nella categoria under 16 maschile, altri tre atleti, seguiti dal Maestro Alessio Bazzani, rappresenteranno lo Sporting sui campi della Virtus Bologna. Il primo è Federico Bondioli, testa di serie nr. 1 del tabellone principale, fra i favoriti per la conquista del tricolore e reduce da una splendida vittoria a Maribor (SLO) nel torneo internazionale ITF under 18, con lui ci sono anche Mattia Ricci nr. 7 del tabellone e Gabriele Chiletti. Quest’ultimo proprio nello scorso fine settimana ha conquistato l’accesso al tabellone principale vincendo tre incontri entrambi al terzo set.

In una nota lo Sporting Club Sassuolo si è detto orgoglioso di poter rappresentare il tennis agonistico sassolese nelle massime competizioni nazionali giovanili, con continuità e con un così nutrito numero di atleti, frutto di un ottimo lavoro di preparazione svolto dalla Scuola Tennis riconosciuta e riconfermata dalla Federtennis quale Top School Nazionale.