Limitazioni alla circolazione e sosta in via Paganini fino al prossimo 29 ottobre, a causa di scavi per la realizzazione da parte di Hera della nuova rete acquedottistica e relativi allacciamenti.

Le ha stabilite l’ordinanza n°235 del 31 agosto a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

Fino alle ore 18 del 29 ottobre e comunque fino a fine lavori, sull’intero tratto stradale di via Paganini: cantiere stradale in movimento e strada chiusa al traffico veicolare per tratti di lunghezza fino a 20 / 30 metri. Pedoni ammessi sul lato opposto della strada.