Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire programmati lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS9 Via Emilia e la Tangenziale di Bologna, in direzione di quest’ultima. Di conseguenza, sarà chiuso lo lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata in direzione della Tangenziale.

In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Emilio Lepido, Viale Alcide De Gasperi ed entrare sulla Tagenziale allo svincolo 2 “Borgo Panigale”.



