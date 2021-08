Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo formazione di nubi cumuliformi nelle ore centrali e ridosso dei rilievi. Temperature minime stazionarie comprese tra 15/16 gradi dei capoluoghi di provincia e 17/18 gradi del settore costiero, intorno a 12/13 gradi nelle aree di aperta campagna. massime in lieve aumento, comprese tra i 23/24 gradi della costa e i 26/28 gradi delle pianure. Venti deboli e variabili, tendenti a disporsi da est in serata. Mare poco mosso, mosso in serata con tendenza ad aumento del moto ondoso.

(Arpae)