Questa sera poco dopo le ore 18 si è verificato uno scontro tra un’auto e un camioncino per il trasporto del latte su via Giardini sud a Pavullo nel Frignano. Per estrarre la donna che era alla guida dell’auto si è reso necessario tagliare il tetto del veicolo. Ferito anche il conducente dell’autocarro.



