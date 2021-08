Con l’abbonamento annuale TPER “hai la città in tasca”. Questo lo slogan scelto per la campagna abbonamenti 2021-2022 che parte in questi giorni.

Con la tessera Mi Muovo l’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale di Tper si conferma la scelta più leggera per l’utente (con la tariffa bloccata e vantaggiosa), più leggera per l’ambiente e più leggera per la città.

Il trasporto pubblico locale, infatti, anche in questa fase di emergenza sanitaria, combatte l’inquinamento e la congestione del traffico perché consente di muoversi in tranquillità e in sicurezza grazie al continuo ricambio d’aria sui mezzi ed alla sanificazione quotidiana. L’impegno di Tper, su questo fronte è massimo (www.tper.it/noicisiamo) e prosegue anche con la preziosa collaborazione di tutti nel rispetto delle regole che impongono l’utilizzo della mascherina e la costante igienizzazione delle mani.

Gli abbonamenti urbano ed extraurbano, anche grazie all’integrazione “Mi muovo anche in città” e alle importanti novità messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna con le formule GRANDE e SALTA SU dedicate ai minori di 19 anni, sono ogni anno di più un prezioso strumento per la mobilità quotidiana per 100.000 utenti nelle province di Ferrara e Bologna.

I motivi per abbonarsi non mancano:

Tariffa bloccata e scontata con possibile detrazione nella dichiarazione dei redditi.

L’abbonamento anche quest’anno dà inoltre diritto ad una speciale tariffa per l’utilizzo del car sharing 100% elettrico CORRENTE del gruppo Tper, attivo a Bologna e Ferrara.

Proseguono poi le innovazioni che l’azienda compie sul fronte tecnologico e che vanno di pari passo con il costante rinnovo della flotta di autobus, un’operazione in direzione dell’ecocompatibilità intrapresa da tempo e che nei prossimi tre anni prevede investimenti per 186 milioni di euro.

L’abbonamento può essere sottoscritto o rinnovato anche da casa o dalle località di vacanza, per chi è ancora in ferie, semplicemente con il proprio cellulare. Per rinnovare il proprio abbonamento annuale è possibile anche utilizzare la comodissima app Roger, vero tuttofare della mobilità.

Dal sito Tper e tramite il call center aziendale (051.290290) è inoltre possibile, per chi preferisce comunque recarsi in biglietteria, prenotare direttamente il proprio turno allo sportello evitando in questo modo di fare la fila.

TARIFFE BLOCCATE

Confermate le tariffe, le formule di agevolazione e le tipologie di abbonamento.

Sono molti i vantaggi riservati agli abbonati Tper: a cominciare dalla possibilità di rateizzazione dell’importo, dagli sconti per giovani under 27 e per utenti senior, alle agevolazioni per famiglie (che prevedono maggiore attenzione ai nuclei più numerosi o con più abbonamenti in famiglia – www.tper.it/agevolazioni).

Più di ogni altra cosa è però il prezzo a rendere l’abbonamento la formula più conveniente per chi si vuole spostare con il trasporto pubblico.

Per il decimo anno il costo degli abbonamenti urbani è infatti rimasto invariato, mentre l’extraurbano conferma ancora una volta la possibilità di utilizzare la rete urbana senza dover pagare la specifica riduzione, con risparmi che arrivano sino a 170 euro.

A queste novità si aggiungono importanti conferme come la formula “Mi muovo anche in città” che integra treno e autobus e la consueta collaborazione tra Tper e preziosi partner che da anni propongono offerte e vantaggi dedicati agli abbonati per cinema, teatri ed eventi in fase di definizione in funzione della situazione attuale.

BUS E CAR SHARING “CORRENTE”: LA MOBILITA’ ECOLOGICA E INTEGRATA

Tutti coloro che rinnoveranno o sottoscriveranno un nuovo abbonamento potranno beneficiare anche quest’anno della tariffa speciale riservata agli utenti Tper per utilizzare il car sharing CORRENTE (www.corrente.app). Sarà sufficiente inserire direttamente nell’app il proprio codice di abbonamento per beneficiare di una tariffa scontata per 12 mesi.

C’è poi una seconda opportunità riservata sempre agli abbonati che sottoscriveranno o rinnoveranno: sarà possibile acquistare una vera “integrazione” al proprio abbonamento con uno sconto del 50% sul costo del car sharing. Al prezzo di 180 euro è infatti possibile acquistare un controvalore di minuti di utilizzo del car sharing che oggi vale 360 euro.

COME ABBONARSI O RINNOVARE?

E’ possibile affidarsi a soluzioni di grande praticità, fruibili online da dovunque.

L’abbonamento annuale caricato sulla tessera a microchip “Mi Muovo” – acquistabile sul sito Tper – offre, infatti, un ulteriore vantaggio per chi lo possiede (ad eccezione di pochi casi particolari tra cui l’acquisto rateizzato o lo sconto-famiglia): è rinnovabile, oltre che alle biglietterie, anche presso gli sportelli bancomat di Unicredit, Carisbo e delle banche del Gruppo Intesa oppure online sul sito web di Tper, alla pagina www.tper.it/abbonati, o attraverso l’app Roger.

Chi, in ogni caso, preferisce sottoscrivere o rinnovare il proprio abbonamento presso le biglietterie Tper può farlo in tutti gli sportelli dell’azienda. Dal sito Tper o al call center 051.290290 è possibile anche prenotare il proprio orario allo sportello per evitare la fila. Inoltre, in particolare per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, le biglietterie Marconi e Autostazione di Bologna, fino al 30 settembre sono aperte anche di sera – per appuntamenti su prenotazione – con orario prolungato rispettivamente fino alle ore 23 e fino alle ore 22.

BIGLIETTERIE: GLI ORARI

MARCONI – Via Marconi 4 – Bologna

Orario fino al 30 settembre

Dal lunedì al sabato: dalle 7:00 alle 19:00 (dalle 19:00 alle 23:00 solo su prenotazione)

Domenica: dalle 13:00 alle 19:00 (dalle 19:00 alle 23:00 solo su prenotazione)

AUTOSTAZIONE BOLOGNA – Piazza XX Settembre – Bologna

Orario fino al 30 settembre

Dal lunedì al sabato: dalle 6:00 alle 20:00 (dalle 20:00 alle 22:00 solo su prenotazione)

Domenica: dalle 7:00 alle 19:00

IMOLA AUTOSTAZIONE

Orario fino al 18 settembre

Dal lunedì al sabato (domenica chiuso): dalle 7:00 alle 19:00

Orario dal 20 al 30 settembre

Dal lunedì al sabato (domenica chiuso): dalle 7:00 alle 16:00

PRATI DI CASTEL DI CASIO (BO) – Via Caduti di Nassiriya 8

Dal lunedì al sabato: dalle 8:00 alle 12:00