Il Segretario Generale del Comune di Bologna informa che la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco, delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere di quartiere, deve essere effettuata presso la Segreteria Generale nei seguenti giorni:

venerdì 3 settembre, dalle ore 8 alle ore 20

sabato 4 settembre, dalle ore 8 alle ore 12

Al fine di evitare lunghe attese e per rendere più celere la procedura, gli interessati sono invitati a prenotarsi, telefonando per l’appuntamento ai numeri: 051 2194778, 051 2194555 oppure scrivendo all’indirizzo email: settoresegreteriagenerale@comune.bologna.it indicando il nome della lista, il nome dell’incaricato ed un recapito telefonico.

Per ragioni organizzative relative alla situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, non sarà consentito l’accesso a più di due presentatori per ciascuna lista.