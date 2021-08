Per facilitare l’accesso e far accelerare ulteriormente la campagna vaccinale, il Distretto dell’Appennino, in linea con la strategia intrapresa dell’Azienda USL di Bologna, programma 2 giornate ad accesso diretto presso l’hub di Silla, in via Giovanni XXIII Sala Civica Gandolfi. Giovedì 2 settembre (dalle 8.30 alle 14.00) fino a 200 dosi Pfizer, e venerdì 3 settembre (dalle 8.30 alle 18.30) fino a 400 dosi disponibili per tutti gli over 12 che non si siano ancora vaccinati o per chi desideri completare il ciclo anticipando l’appuntamento della seconda dose, dopo almeno 21 gg dalla somministrazione della prima.



