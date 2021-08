Si avvia a conclusione a San Felice sul Panaro la 408esima edizione della Fiera di settembre, organizzata dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Martedì 31 agosto, alle 19, ex scuole elementari di via Agnini, “Libera la mente, rilassa il corpo, attiva le tue risorse”. Incontro gratuito di rilassamento yoga e respiro adatto a tutti. Prenotazione obbligatoria al 347/1075507 (Giuseppe). Alle 19.30, con partenza da piazza Italia, “Metti una sera in Fiera camminando al tramonto in compagnia”, camminata gratuita con percorso di cinque chilometri. Organizza l’associazione Nordic Walking Bassa Modenese. Per info e prenotazioni Elena Budri 338/6216834. Alle 20.45 in via Mazzini, conferenza Cna: “Il cicloturismo, un volano per economia e territorio”. Interverrà Fiab Modena. Alle 21, piazza Matteotti, esibizione di tango argentino con Ro y Ro Tango e Trío “Entre Tango”. Alle 21, in piazza Castello, concerto con l’orchestra Michele Rodella.

Mercoledì 1° settembre, ultima sera della Fiera, alle 20.30, in via Mazzini, conferenza Lapam: “Panini, figurine e dintorni, incontro con il giornalista e scrittore Leo Turrini”. In piazza Italia, ore 21, concerto rock con tre band: Nandos, Iride e Whole Tone Trio. Alle 21, in piazza Matteotti, esibizione dell’orchestra Mr Domenico. Ancora alle 21, largo Posta, spettacolo di magia con il mago Sebastian. Alle 21.15 in piazza Castello spettacolo di danza del Gruppo Arckadia.

Tutte le sere della Fiera funzionerà il luna park in piazza Ettore Piva e ci saranno assaggi di varie specialità presso la struttura di Ricommerciamo in piazza Italia (pesce) e sparsi per le vie del centro a cura di Pro loco di San Felice sul Panaro (frittelle), associazione Don Bosco-Anspi (gnocchi fritti e piadine), Borlengò (borlenghi) e tante altre possibilità. Saranno presenti lo stand con la pesca di beneficenza e la lotteria, con ricchi premi, oltre a manifestazioni a sorpresa in giro per i parchi e le vie del paese. Dal 30 agosto al 3 settembre la scuola di danza Arckadia organizza il campus 2021 presso Opera. In Fiera sarà presente anche il Ferrari Club di Finale Emilia, con simulatore di guida, presso piazzale Italia durante le sere del 30/31 agosto e 1° settembre. Ingresso all’area Fiera consentito solo con il green pass.