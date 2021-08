Si è svolta sabato 28 agosto la cena organizzata dalla famiglia Romani Macchioni in ricordo di Paola e Paolo, il cui ricavato è stato interamente devoluto all’associazione Ema – Emilia Ambulanze a favore del progetto “Insieme per la vita!” , l’iniziativa per l’acquisto di una nuova ambulanza per il servizio di emergenza-urgenza. La somma raccolta e devoluta al progetto è stata di 3.150,00 euro

Sabato 18 settembre alle ore 20.00, sempre presso la Zona Sportiva di Salvaterra, la famiglia Romani Macchioni replicherà con una seconda cena sempre a favore del progetto.

Per adesioni chiamare al pomeriggio Paola Palladini al nr. 347/168 0640.

Il Consiglio Direttivo e tutti i Volontari ringraziano di cuore Serena e Riccardo per la bellissima iniziativa e tutte le persone intervenute alla cena che hanno permesso di raccogliere questa importante donazione.