Martedì 31 agosto alle ore 21.30, al Parco Paride Allegri nella zona sportiva di Vezzano sul Crostolo, l’ultimo appuntamento dell’estate vezzanese con “A testa in su”: una serata di osservazione astronomica a cura del Civico Planetario “F. Martino” per scoprire il cosmo sopra di noi con tante curiosità e aneddoti su stelle e pianeti.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 334.6237451 via whatsapp o sms ed è richiesto il green pass per accedere allo spettacolo.

Si consiglia inoltre di portare un plaid per meglio osservare le stelle in tutta comodità.

L’evento rientra nel ricco cartellone estivo della rassegna “EstaVezz 2021” organizzata dall’Amministrazione Comunale.