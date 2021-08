All’alba di questa mattina la Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, è intervenuta in via G. di Vico su segnalazione della sala operativa per una lite in corso per futili motivi.

Giunti sul posto, gli operatori identificavano D.J. J.H., del Perù, classe ’98, e O.J:, del Venezuela, classe 81.

Cercavano di riportare subito la calma tra i due e di capire la ragione dell’alterco che vedeva il D.J.J.H anche munito di coltello da casa di una lunghezza totale di 19 cmche veniva consegnata alla richiesta agli operatori.

O.J. dichiarava di essere stato minacciato con il coltello e di essere anche stato colpito dallo stesso sebbene non vi fossero tracce di sangue. Veniva cosìaccompagnato presso il locale ospedale per essere sottoposto a visita ed è attualmente in attesa di prognosi.

D.J.J.H. invece veniva accompagnato all’interno della locale Questura per un più preciso accertamento sulla sua identità.

Accertata la sua regolarità sul territorio dello stato, veniva infine denunciato in stato di libertà per minacce aggravate e lesioni personali.

Il coltello, invece, sottoposto a sequestro.