Da lunedì 30 agosto, in via Toniolo all’incrocio con viale Gramsci verrà steso il nuovo manto d’asfalto stampato “effetto cubetti”. L’intervento, salvo maltempo, arriverà a conclusione nella giornata di giovedì 2 settembre e, per consentire i lavori e il consolidamento del nuovo manto, nella strada verrà effettuata una chiusura alternata delle due carreggiate. Anche la linea 7 del trasporto pubblico locale sarà deviata su via Buozzi.

In particolare, nel tratto di viale Gramsci tra via Donati e via Diena, con la chiusura alternata delle carreggiate, il doppio senso di circolazione sarà regolato da movieri.

L’accesso alle proprietà laterali e alle attività sarà sempre garantito e, nell’area, il limite di velocità sarà di massimo 30 chilometri orari. Il percorso alternativo per i veicoli in direzione via Canaletto sud è viale Gramsci, via Donati, via Grandi, via Diena e di nuovo viale Gramsci. Per i veicoli in direzione nord è invece viale Gramsci, via Diena, via Buozzi, via Donati e viale Gramsci. Nelle stesse vie sarà inoltre vietata la sosta in alcuni tratti per garantire gli opportuni spazi di manovra per i mezzi di trasporto pubblico.

Nel frattempo, continuano i lavori anche negli altri lotti del progetto di riqualificazione della mobilità nell’area che, complessivamente, ha un valore di due milioni e 663 mila euro. I cantieri sono gestiti dalla società di trasformazione urbana CambiaMo, soggetto attuatore per conto del Comune del “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione”, il Programma di riqualificazione urbana e sicurezza dell’area nord della città.

In particolare, in via Canaletto, che sarà trasformato in una sorta di boulevard con ciclopedonali su entrambi i lati e una fascia verde centrale con alberature, la filovia e una nuova illuminazione stradale, sono in corso lavori di bonifica bellica per la costruzione dei plinti della nuova filovia nel tratto tra la rotatoria con viale Gramsci e quella con via Finzi. Per la durata dei lavori, che interessano per lo più la parte centrale della strada, opportunamente delimitata, il traffico è canalizzato su due corsie di larghezza ridotta a 3 metri, una a nord e l’altra a sud della fascia recintata. Grazie alle due rotatorie è possibile, comunque, garantire un’organizzazione della circolazione che consente ampia accessibilità in ogni direzione. Per il periodo interessato dalla riduzione di carreggiata, le linee 11, 12 e 14 del trasporto pubblico sono deviate, in entrambe le direzioni, sull’itinerario via Montalcini – via Montessori.

In via Gerosa è stata completata la segnaletica orizzontale sulla ciclabile e, così come in via del Mercato e via Finzi, sono state installate nuove colonnine di ricarica elettrica. I lavori proseguiranno ora con la realizzazione di nuovi dossi e degli attraversamenti pedonali.

Nell’ambito del Piano Periferie, nell’area nord di Modena, si stanno realizzando cinque rotatorie oltre a percorsi ciclopedonali per 3,7 chilometri, vengono adeguate le aree di fermata dei mezzi pubblici, vengono migliorati il verde, gli arredi e potenziata l’illuminazione pubblica.

INTERVENTO IN NUOVO TRATTO DI VIA DEI SERVI

Da lunedì 30 agosto, al via il rifacimento dei sottoservizi e la riasfaltatura tra via Albinelli e via Mondatora. In via Canalino riapertura prima del Festival Filosofia

Prendono il via lunedì 30 agosto i lavori di rifacimento dei sottoservizi e riasfaltatura nel tratto di via dei Servi tra via Albinelli e via Mondatora. L’intervento, che segue quelli conclusi nei tratti precedenti prima della pausa ferragostiana, arriverà a conclusione entro fine ottobre. Durante il cantiere, sul tratto stradale sarà sospesa la circolazione veicolare, mentre sarà garantito il transito pedonale sui marciapiedi.

Proseguono, intanto, le attività nel cantiere in via Canalino, nel tratto tra via Mondatora e via Università, dove sono stati conclusi i lavori di rifacimento della fognatura e delle reti a cura di Hera e le attività proseguono ora con la ripavimentazione mediante la risistemazione dei cubetti di porfido precedentemente rimossi. Le attività arriveranno a conclusione entro qualche settimana, prima del Festival Filosofia in programma dal 17 al 19 settembre, e la strada sarà riaperta in una prima fase al solo transito pedonale e ciclabile in modo da consentire l’assestamento della pavimentazione.

Tra qualche settimana è, inoltre, previsto, l’avvio dei lavori in via Selmi nel tratto da piazzale Torti a via dei Servi, dove si procederà con la scarifica e il recupero dei ciottoli, il rifacimento delle reti e la posa di una nuova pavimentazione in ciottoli e selce. La conclusione dei lavori è prevista prima delle festività natalizie.

I lavori rientrano in un pacchetto di interventi di riqualificazione di alcune strade del centro storico, per un importo complessivo di 500 mila euro, che interesseranno, nel corso dei mesi, anche un ulteriore tratto di via dei Servi (da via Mondatora a via Canalino), di via Canalino (da via dei Servi a via Mascherella) in prosecuzione dei lavori già effettuati lo scorso anno e di via Selmi (da via San Paolo a via Foschieri). Le attività riguarderanno inoltre via San Pietro da via Saragozza fino alla chiesa, dove è già stato effettuato un intervento di ripavimentazione e via San Giacomo tra via Stella e via Canalchiaro.

In alcuni tratti la pavimentazione viene realizzata in selce e ciottoli, in altri casi in cubetti di porfido e in altri ancora, dove è maggiore il transito veicolare, in asfalto. In tutte le strade interessate dai lavori vengono rifatti i sottoservizi a cura di Hera.

ASFALTATURE DI ANAS IN TANGENZIALE

Da lunedì 30 agosto interventi con cantiere mobile e restringimento a una carreggiata su tratti della complanare Einaudi e tra la rotatoria con via Vignolese e l’uscita Sacca

Da lunedì 30 agosto, per circa una settimana, la tangenziale di Modena, tra la rotatoria con via Vignolese e l’uscita Sacca, e la complanare Einaudi saranno interessate da lavori di riasfaltatura di tratti stradali a cura di Anas.

La società, cui questa primavera sono stati trasferiti anche i tratti di tangenziale precedentemente in capo al Comune di Modena, ha comunicato all’Amministrazione che i lavori saranno eseguiti in entrambe le direzioni di marcia, con cantiere mobile e restringimento a una carreggiata in corrispondenza delle aree di intervento.