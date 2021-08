Domenica 29 agosto la responsabile Feste Pd nazionale Maria Pia Pizzolante non potrà essere presente all’incontro “Festa de l’Unità: il modello cittadella e la sfida del tempo” previsto nella Sala dibattiti della Festa de l’Unità di Modena alle 21.00. Per una sovrapposizione con un impegno alla Festa nazionale di Bologna anche l’assessora regionale all’Ambiente Irene Priolo il 31 agosto non parteciperà all’incontro “Il territorio fragile e il futuro delle comunità”. Mercoledì 1 settembre l’incontro con il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli è anticipato di un’ora causa impegni istituzionali del ministro: inizierà alle 18.30. Rimandato infine l’appuntamento con Fabrizio Monari inizialmente previsto per il 1° settembre, il giornalista e scrittore presenterà il suo libro “Pangea” nello Spazio cultura il 19 settembre.



