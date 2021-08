Charles Leclerc e Carlos Sainz in sesta e settima fila rispettivamente nel Gran Premio del Belgio che prenderà il via domani alle ore 15. Entrambi i piloti della Scuderia Ferrari sono rimasti esclusi in Q2: Leclerc con il tempo di 1’57”721 e Sainz in 1’58”137.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013