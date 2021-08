Nella mattinata odierna intorno alle ore 10.00, nel corso della 41° rally dell’Appennino reggiano, si è verificato un tragico incidente nel corso del quale due giovani spettatori hanno perso la vita. I rilievi sono a cura dei Carabinieri della Stazione di san Pollo d’Enza. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora all’esatto vaglio, durante la gara, in località Riverzana tra i comuni di San Polo d’Enza e Canossa (direzione Borsea – castello di Canossa) su un tratto rettilineo del circuito, un equipaggio a bordo di una Peugeot 208 , per cause ancora al vaglio dei carabinieri, perdeva il controllo del mezzo uscendo dal circuito.

A causa della forte velocità e di un terrapieno che ha fatto da rampa, si staccava da suolo e precipitando su una vicina collinetta dove si trovava del pubblico investendo mortalmente i due giovani. I due componenti l’equipaggio sono rimasti illesi. La gara risulta essere stata sospesa. Sulla vicenda è stata aperta un inchiesta.