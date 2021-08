Sul Raccordo di Piacenza sud R49, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, previsti in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 30, martedì 31 agosto, mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà completamente chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.

In alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola sulla A1 Milano-Napoli o la stazione di Piacenza ovest sulla A21, di competenza S.A.T.A.P.



