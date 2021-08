Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio condotta dalla Questura di Reggio Emilia e in particolare dalla Squadra Volanti. Nella mattinata di ieri, alle ore 2.00, personale della locale Questura, su segnalazione della locale sala operativa, è intervenuto in ausilio alla Polizia locale presso l’istituto comprensivo J.F. Kennedy con sede a Reggio Emilia, per segnalazione di allarme.

Sul posto gli agenti hanno trovato segni inequivocabili di effrazione alla porta d’ingresso che risultava aperta. Due scooter erano parcheggiati in prossimità della siepe dell’istituto in posizione non visibile dalla strada, segno di persone non autorizzate presenti all’interno. Una volta nello stabile, l’equipaggio del personale della volante e della polizia locale intravedeva tre persone che al piano terra, nell’atrio di accesso agli spogliatoi ed ai bagni della palestra, forzavano a calci la porta di emergenza per darsi alla fuga. Gli operatori li hanno inseguiti ma i soggetti, in sella ai loro scooter, si sono allontanati velocemente. Raggiunta via Maroncelli i fuggiaschi si sono però trovati davanti altri equipaggi della Polizia che li hanno bloccati.

I tre sono stati identificati in A.A., di nazionalità romena, classe ’00; A.N., di nazionalità italiana, classe ’00 e N.A., classe ’99, di nazionalità italiana. Accompagnati in Questura per gli accertamenti, tutti e tre sono risultati con precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio. Il P.M. di turno, avvertito, ne ha disposto l’arresto. Nei prossimi giorni gli ulteriori riflessi sul piano giudiziario.