Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto del tunisino 25enne tratto in arresto nella sera di mercoledì scorso, perché responsabile di violenza sessuale e lesioni personali, avendo aggredito una donna nei pressi del “percorso Sole” di Vignola. In base alle risultanze investigative prospettate, il GIP presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato.



