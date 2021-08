SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo si mette davanti a tutti nelle prove libere del GP di Gran Bretagna. Nella seconda sessione il pilota francese della Yamaha, nonchè leader del Mondiale di MotoGp, dopo una brutta caduta nei minuti iniziali ha girato in 1’59″317 davanti alle Ducati di Jack Miller (secondo a 0″512) e Jorge Martin (terzo a 0″622). Completano la top 5 le Honda di Pol Espargaro e Marc Marquez con tempi decisamente più bassi rispetto alla mattinata in virtù delle migliori condizioni della pista. Il miglior italiano è stato Francesco Bagnaia, che ha messo la sua Ducati in sesta piazza a 0″785 dal leader. In top 10 anche Valentino Rossi (Petronas), il quale è attualmente dentro il Q2 con il decimo crono nella classifica combinata. Al mattino, come detto, tempi più alti per la prima sessione. Il miglior crono era stato realizzato da Marc Marquez: lo spagnolo della Honda aveva girato in 2’00″941 davanti ad Aleix Espargaro (Aprilia, +0″250) ed al leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha, +0″360). Ottava piazza per Francesco Bagnaia (Ducati), mentre Danilo Petrucci (Ktm) aveva chiuso undicesimo e Valentino Rossi 16esimo. Da segnalare che la prima sessione era stata interrotta a circa 2′ dalla bandiera a scacchi per via di una caduta dello stesso Marquez, che ha reso necessario lo sventolamento della bandiera rossa.

