Per sopraggiunti impegni in Vaticano, domenica 29 agosto 2021non arriverà da Roma Mons. Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, chiamato ad iniziare la novena in preparazione della Festa della Beata Vergine del Castello, venerata nella Basilica di Fiorano, santuario diocesano.

Alle ore 17.30 la Messa sarà perciò celebrata dal parroco Don Antonio Lumare.

Per consentire la partecipazione in sicurezza e nel rispetto delle normative sanitarie in vigore, anche quest’anno verrà montata sul piazzale San Giovanni Paolo II una tensostruttura che funzionerà fino a domenica 12 settembre, quando, alle ore 17.30, l’arcivescovo Mons. Erio Castelluccio presiederà la Celebrazione dell’Eucarestia e riceverà i Santi Voti solenni della fioranese Cecilia Casali, delle Piccole Sorelle di Gesù Lavoratore.

Il piazzale del santuario è perciò chiuso al traffico fino a lunedì 13 settembre; in occasione delle cerimonie sono previste navette dal centro di Fiorano.

La novena prosegue poi ogni sera con una processione che prende avvio da un quartiere fioranese e con la celebrazione della Messa alle 20.30.