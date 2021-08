La seconda sessione di libere del Gran Premio del Belgio si è dimostrata piuttosto complicata per la Scuderia Ferrari. Carlos Sainz ha ottenuto l’11° tempo, mentre Charles Lelcerc è finito contro le barriere tra le curve 6 e 7 quando mancavano venti minuti al termine del turno.

27 giri. Una volta ancora la pista si è presentata umida a inizio turno, ma entrambi i piloti sono comunque andati in pista con gomme slick Medium. Con queste gomme Carlos ha ottenuto 1’46”759, mentre Charles si è fermato a 1’46”836. Passati a gomme Soft Carlos ha centrato 1’45”517, mentre Charles, che aveva dovuto abortire il proprio tentativo a causa di un testacoda di Esteban Ocon, è finito contro le barriere tra le curve 6 e 7 senza conseguenze per sé ma danneggiando la sospensione anteriore sinistra della sua SF21. Per Carlos e Charles un totale di 27 giri.

Nelle prime libere (39 giri) Leclerc e Sainz avevano ottenuto il quarto e il quinto tempo.

Programma. La terza sessione di prove libere domani è in programma alle 12, mentre le qualifiche andranno in scena alle 15. Il Gran Premio del Belgio prenderà il via alla stessa ora di domenica.