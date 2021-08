Prima il ritorno lo scorso luglio a Crevalcore dopo una lunga pausa dovuta all’emergenza Covid, domenica prossima gli acconciatori ed estetisti in strada di Cna Bologna incontrano nuovamente il pubblico a Castiglione dei Pepoli.

L’appuntamento è domenica 29 agosto dalle ore 10 alle ore 18 in via Pepoli, a Castiglione dei Pepoli: tagli, messa in piega, servizi di estetica, tatuaggi temporanei per il pubblico, a prezzi ridotti. Il ricavato sarà devoluto al Centro Socio-Riabilitativo Diurno Arcobaleno, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile di Castiglione dei Pepoli.

Gli acconciatori ed estetisti in strada di Cna sono attivi dal 2008, in questi tredici anni il comitato ha organizzato circa 100 iniziative a Bologna e nei Comuni dell’area metropolitana, alle quali hanno partecipato gratuitamente circa 500 saloni di parrucchieri ed estetisti, ricavando decine di migliaia di euro destinati a numerose associazioni impegnate nel sociale.

I saloni di acconciatura ed estetica presenti a Castiglione dei Pepoli saranno:

LATOUCHE

Via Pepoli, 2/c Castiglione dei Pepoli Tel. 339 4751044

STEFANELLI ALBA ROSA

Via Nazionale, 64 Lagaro Tel. 0534 96427

RICCI E CAPRICCI SNC

Via Aldo Moro, 1 Castiglione dei Pepoli Tel. 0534 91023

MANOELITA PARRUCCHIERA UNISEX

Via G. Pepoli, 62 Castiglione dei Pepoli Tel. 3938339734

PARRUCCHIERA ANGELA RICCHI

Via Rocca, 25 Crevalcore Tel.051982797

COLPO DI TESTA

Via Valle del Samoggia,715 Castello di Serravalle Tel. 0516703537

GlO’ TATTOO

Via Liguria, 2 Ozzano dell’EmiIia Tel. 345 6643941