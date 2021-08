Perfezionare ulteriormente l’efficienza dei servizi, avvicinare sempre di più la “macchina” comunale al cittadino, contrastare la potenziale diffusione del contagio da covid19 e migliorare anche la qualità lavorativa del personale in servizio allo Sportello del Cittadino. Sono queste, in sintesi, le quattro direttrici sulle quali si fonda la decisione del Comune di Castelfranco di tagliare completamente il pagamento dei diritti di segreteria per il rilascio di certificazioni anagrafiche ed autentiche di firma. Più nel dettaglio, dal 01 settembre saranno soppressi gli oneri per autenticazioni di firme e copie in carta libera e in carta resa legale; certificazioni anagrafiche in carta libera e in carta resa legale (escluso quelle redatte manualmente con ricerca d’archivio).

“Sono contento di questa scelta che, attraverso una delibera di Giunta, ci porta ad essere ancora una volta e ancora di più, vicini ai nostri cittadini” ha dichiarato Giovanni Gargano, Sindaco di Castelfranco Emilia con delega, tra le altre, al Bilancio. “Le cifre di cui parliamo, evidentemente, non sono abnormi, ma è sull’approccio e sugli obiettivi sui quali si posa questa decisione che desidero porre l’accento – ha aggiunto il Primo cittadino sottolineando che – per me, per noi, essere con concretezza al fianco dei nostri cittadini, è sempre una priorità. Questa novità ci porterà ad una serie risultati utili e con beneficio per tutti. Basti pensare, innanzitutto, alla minor spesa per ogni atto o documento richiesto, ma anche alla miglior gestione del servizio per entrambi “i lati” del desk, quindi non solo per i cittadini, ma anche per i nostri collaboratori che miglioreranno la loro qualità lavorativa. Senza dimenticare che il taglio dello scambio di monetine, anche quando si tratta di pochi centesimi, ci aiuta a contrastare ulteriormente la potenziale diffusione del covid19: questa scelta, infatti, oltre a perfezionare la gestione dei servizi, porterà al contempo ad una significativa riduzione dei tempi di permanenza negli uffici pubblici. Non ci sono dunque dubbi sulla bontà di questa scelta per la quale desidero estendere il mio plauso anche alla Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio del Comune Dott.ssa Simona Lodesani, e al suo staff. Ancora una volta un ottimo lavoro di squadra a beneficio di tutta la comunità, nessuno escluso”. A breve termine il cittadino potrà poi accedere al sito istituzionale dell’Ente, attraverso lo SPID, la carta d’identità elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria), per richiedere autocertificazioni o certificati per il proprio nucleo familiare.