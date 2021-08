Continuano gli eventi estivi a Fiorano Modenese. Si ricorda che necessitano tutti di green-pass!

Sabato 28 agosto, al Castello di Spezzano, alle ore 16, momento introduttivo e di confronto sulla Riserva della Biosfera MAB – UNESCO a cura del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano. Le Salse di Nirano e il Castello stesso, infatti, riceveranno il prestigioso riconoscimento, che li farà diventare parte del patrimonio custodito dall’ente. Sarà effettuata una visita sia del Castello sia della Riserva delle Salse. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Green pass obbligatorio. La prenotazione è consigliata anche tramite la mail salse.nirano@fiorano.it. Per informazioni: 0522-833276.

Domenica 29 agosto, ore 16.30 a Cà Rossa, “Fare per capire”: laboratori pratici in formato famiglia. In poche mosse, impariamo a costruire e a installare nidi artificiali per gli animali. Il costo è di 5 euro a partecipante. L’attività è a numero chiuso: prenotarsi online. Durante lo svolgimento, obbligatoria la mascherina. Per informazioni: 0522 343238 e 342 8677118.

Sempre domenica 29 agosto visita guidata straordinaria gratuita, dalle ore 17, al Castello di Spezzano e Museo della ceramica. Per info: castellospezzano@gmail.com. Prenotazione consigliata e obbligo di Green Pass.

In ultimo, nelle ore serali di domenica 29, concerto dei Tazenda in Piazza Ciro Menotti in una tappa del loro “Antistasis Tour”. L’ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria alla mail: cnuraghe@libero.it. Necessario green pass e mascherina.

Martedì 31 prosegue la rassegna di spettacoli musicali al Castello di Spezzano “Note di Notte”. Alle ore 21.15 in scena Annaré con “Cantautorato moderno + cover”. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione vivamente consigliata. La capienza massima è di 120 posti presso la corte, e 51 posti nella Sala delle vedute. In caso di meteo avverso, gli eventi si svolgono appunto nella sala interna.

Per finire, sempre martedì 31 agosto, ore 20, appuntamento con “Una sera al museo”, rassegna all’insegna dell’arte che conduce a una visita virtuale dei più importanti musei del mondo. Il prossimo sarà il Metropolitan di New York. Per info e prenotazioni: centrovvv@gmail.com.