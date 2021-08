Prende il via a Pavullo il “Settembre delle Arti”. Un cartellone ricco di eventi culturali in location suggestive sono previsti dal 1° al 26 settembre a Pavullo nel cuore dell’Appennino. Poesia, Musica, pittura, sculture ed installazioni per rendere omaggio alle arti e alla bellezza della poliedricità dei differenti linguaggi espressivi. Protagonista è la Natura e il legame profondo con l’uomo, attraverso memorie e identità.

Si parte Mercoledì 1° settembre alle ore 21 con il primo appuntamento del POESIA FESTIVAL 2021. Al Cinema Teatro Mac Mazzieri “VITO Le più belle poesie d’amore di tutti i tempi“, con interventi musicali di Andrea Candeli, chitarra – Matteo Ferrari, flauto.

Sabato 4 settembre alle ore. 16.00 presso la Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale mostra di Sculture e Installazioni di Antonia Zotti “NaturalMENTE connesso”, a seguire presso la Galleria dei sotterranei alle ore 18.00 Concerto Galleria dei Sotterrane HACK OUT! live – Cedrus Libani showcase. La mostra rimarrà aperta dal 4 settembre al 10 ottobre.

Domenica 5 Settembre alle ore 10.00 visita guidata al Borgo di Lavacchio a cura del prof. Andrea Pini e dott.ssa Simona Negrini. Alle ore 16.00 Premiazione Biennale di Poesia “Sui muri di Lavacchio”. I vincitori leggeranno le loro poesie. Interventi di Roberto Alperoli, Federico Carrera, Emilio Rentocchini, membri della giuria. In tale occasione verranno presentate al pubblico 16 ceramiche riportanti le poesie vincitrici della Biennale di Poesia, posizionate sul muro dipinto di Lavacchio accanto ai murales già in loco. Le ceramiche sono state realizzate grazie al contributo di INCO Industria Colori S.p.A. di Pavullo.

A seguire concerto e degustazioni a cura dell’Associazione Il Borgo di Lavacchio. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la chiesa di S. Anna di Lavacchio.

Giovedì 9 Settembre alle ore 16.00 “CONIGLI LUNARI” L’antica leggenda giapponese tra Narrazione e Arte. Narrazione con kamishibai a cura di Elena Manfredi, attrice e Silvia Serra, narratrice. Laboratorio creativo con Origami giganti a cura di Simona Negrini ed Elisabetta Codega. Laboratorio rivolto a bambini, ragazzi e adulti; a cura della Fabbrica delle Arti.

Sabato 11 settembre alle ore 16.00 presso la Galleria dei Sotterranei inaugurazione della Mostra di pittura e scrittura intuitiva “LA DONNA CERVA” con opere di Federica Balestri e testi di Gelsomina Romano. La mostra rimarrà aperta dall’11 settembre al 28 novembre.

Per bambini e ragazzi Sabato 11 Settembre alle ore 16.00 “SIAMO FATTI DI-VERSI” Laboratorio di poesia creativa a cura della Biblioteca per ragazzi 9-13 anni. Parco Ducale. Alle ore 17.30 “MAGIA DI PAROLE” Letture per bambini a cura dei volontari di Nati per Leggere, per bambini 2-8 anni (in caso di maltempo Biblioteca Comunale).

Sabato 25 settembre alle ore 16.00 presso la Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale Presentazione del I° QUADERNO DI POESIE della Biennale di Poesia Sui Muri di Lavacchio. A seguire alle ore 18.00 Concerto “TrioPinto”Michele Vignali (sassofoni), Emiliano Pintori (organo), Fabio Grandi (batteria). A cura dell’Associazione Jazz di Modena

Domenica 26 settembre al Castello di Montecuccolo, ore 17.00 C’ERANO I PAGLIAI. Presentazione del libro fotografico di Rolando Montanini. Poesie di Simona di Bona. A seguire cena contadina presso la Locanda del Condottiero.

Info e prenotazioni: UIT Pavullo – uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it / tel. 0536 29964

Orari mostra: sabato, domenica e festivi: h. 16.00 – 19.00 / dal lunedì al sabato: h. 10.00 – 13.00 martedì e giovedì: h. 15.00 – 18.00 – tel. 0536 29964 / 29022 / 29026

Eventi e Mostre ad accesso libero con green pass obbligatorio

www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it