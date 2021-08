Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di manutenzione agli impianti delle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 26, alle 6:00 di venerdì 27 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio, verso Bologna.

Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e di Rioveggio, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa alla stazione di Pian del Voglio, si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.