Nella giornata di lunedì 30 agosto 2021 sarà presente il servizio di biglietteria mobile Seta in via G. Di Vittorio con i seguenti orari al pubblico: 9:30 – 13:00. Per ulteriori informazioni vai sul sito di Seta: https://www.setaweb.it/homepage



