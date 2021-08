L’Accademia Filarmonica di Bologna è lieta di annunciare il ritorno dell’Orchestra Mozart a Bologna il 13 settembre 2021, al Teatro Auditorium Manzoni con la direzione di Daniele Gatti, suo Direttore musicale da due anni.

Questo concerto sarà il debutto del Maestro Daniele Gatti con l’Orchestra Mozart a Bologna: i concerti già in programma nella primavera 2020, che avrebbero dovuto inaugurare la nuova direzione, furono infatti annullati nelle settimane appena precedenti a causa della pandemia.

Per il concerto del 13 settembre (ore 20.30) l’orchestra eseguirà un programma fra classicismo e neoclassicismo: la Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra, con i Solisti dell’Orchestra Mozart Raphael Christ e Simone Briatore, e la Sinfonia Jupiter di Mozart; al centro del programma Apollon Musagète di Stravinskij.

“Si preannuncia un concerto davvero imperdibile – afferma Loris Azzaroni, Presidente dell’Accademia Filarmonica di Bologna, l’antica istituzione musicale bolognese che, ormai diciassette anni fa, grazie ad un’idea di Carlo Maria Badini e Fabio Roversi Monaco, diede vita all’Orchestra Mozart –.

Sarà un’occasione gioiosa e a lungo attesa: finalmente l’Orchestra Mozart torna nella sua Bologna, che l’ha vista nascere, crescere e spiccare il volo sui più prestigiosi palcoscenici europei, e torna per la prima volta con Daniele Gatti, uno dei più grandi direttori d’orchestra di oggi. Abbiamo già avuto il piacere, in occasione del 68° festival di Ravello, nel settembre dello scorso anno, di vedere e sentire il risultato di questo connubio musicale; fra poco potremo condividerlo con tutto il nostro affezionato pubblico bolognese, da sempre principale sostenitore della nostra orchestra”.

I biglietti per il concerto sono disponibili online su: https://www.vivaticket.it, nei punti vendita del circuito Vivaticket e presso la biglietteria di Bologna Welcome in Piazza Maggiore 1/E, Bologna, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 18.30 (telefono 051 6583111).

Riduzioni disponibili per categorie convenzionate e giovani under 35.

Il concerto è realizzato con il contributo di Alfasigma S.p.A., sostenitrice partner dei Solisti dell’Orchestra Mozart.

Per maggiori informazioni: www.orchestramozart.com

Lunedì 13 settembre 2021, Teatro Auditorium Manzoni ore 20.30

ORCHESTRA MOZART

DANIELE GATTI direttore

Raphael Christ violino

Simone Briatore viola

Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in Mi bemolle maggiore K 364

Igor Stravinskij, Apollon Musagète

Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551, Jupiter