Una donna di 61 anni residente in provincia di Lucca, parte di una comitiva impegnata in una escursione fra i sentieri in zona S. Anna Pelago, giunta all’altezza del Monte Nuda lungo il sentiero CAI 541 che da ponte Sant’Anna porta al Passo della Boccaia, è caduta rovinosamente a terra procurandosi un doloroso trauma alla caviglia.

Erano da poco passate le 10:30 quando il 118, allertato, ha inviato sul posto l’ambulanza di Pievepelago, la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell’Abetone. Raggiunta dai soccorritori, la donna è stata caricata sul mezzo fuoristrada del CNSAS e trasportata fino al parcheggio dove si trovava l’ambulanza. La paziente ha poi rifiutato il ricovero.