Dall’8 al 12 settembre torna a Casalgrande il consueto appuntamento con la Fiera di Settembre, che quest’anno ospiterà una tappa del nuovo tour dei The Kolors, il Cabriolet Panorama Tour. Dopo il successo ottenuto con brani come “Pensare male”, “Los Angeles”, “Non è vero” e “Mal di gola” e i primi posti della classifica radio, la band multiplatino è di nuovo in pista col nuovo singolo in stile electro funk “Cabriolet Panorama” ed è pronta a portare sul palco i più grandi successi!

L’appuntamento a Casalgrande è previsto per sabato 11 settembre a partire dalle 21.30 in piazza Costituzione. Biglietti disponibili a partire da 10 euro, acquistabili da venerdì 27 agosto sul circuito vivaticket.com.

Per la prenotazione, fino ad esaurimento posti, degli spazi destinati alle persone con disabilità, inviare una mail a info@prolococasalgrande.it

Il concerto si svolgerà nel rispetto di tutte le normative anticovid: per accedere all’area spettacolo sarà necessario avere il green pass. Ulteriori informazioni sull’evento saranno prossimamente disponibili su www.prolococasalgrande.it, www.radiobruno.it e su www.comune.casalgrande.re.it.