Nella notte tra il 19 e il 20 agosto, Giove ha raggiunto l’opposizione. Orbitalmente ora – per noi osservatori terrestri – il pianeta si trova dalla parte opposta del Sole, nel punto più vicino alla Terra, assumendo così la sua massima estensione e luminosità, le condizioni ideali per essere osservato e fotografato. Per l’occasione, al fine di celebrare lo scienziato italiano Galileo Galilei e divulgare alcune delle sue più importanti scoperte, sabato sera 28 agosto si terrà presso Castelnovo ne’ Monti la prima edizione delle “Notti Galileiane a Bismantova”.

L’appuntamento, ideato in ambito del progetto di educazione ambientale “Casa delle Stelle” e patrocinato dal Comune di Castelnovo, si svolgerà alla base della Pietra di Bismantova e riguarderà l’identificazione guidata delle principali stelle e costellazione di fine agosto e l’osservazione al telescopio del pianeta Giove con i satelliti Medicei. A ricordo dell’iniziativa, ai partecipanti verrà data la possibilità di acquisire fotografie di Giove al telescopio e di osservare attraverso una replica del cannocchiale di Galilei al fine di comprendere al meglio il genio dello scienziato toscano che, seppur disponendo di una modesta strumentazione ottica, ebbe intuizioni e fece osservazioni e scoperte in grado di rivoluzionare il mondo scientifico dell’epoca. Le osservazioni saranno commentate e condotte da Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica e Rosetta Toni, appassionata esperta di arti figurative.

Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com o scrivere direttamente a info@casadellestelle.com.