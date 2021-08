Il taglio del nastro della Festa provinciale de l’Unità modenese è fissato per le ore 19.00 di giovedì 26 agosto, come di consueto, sulle note della banda Città di Carpi. Saranno presenti la presidente del Partito democratico Valentina Cuppi e il segretario provinciale Pd Davide Fava. Durante l’inaugurazione ci sarà spazio per un ricordo video di Aude Pacchioni.

A seguire si terrà l’inaugurazione delle cinque mostre allestite alla Festa dal titolo “La città della Festa”, dedicata a Cesare Leonardi; “Tra ideologia e pragmatismo: il Pci a Modena (1921-1991); “Comunità in Festa: le feste del Partito democratico di Modena (2008-2020); “Il G8 di Genova: rappresentazione di un conflitto” e “Dopo un racconto ne viene un altro”, la mostra itinerante di presentazione del nuovo allestimento museale del Museo di Casa Cervi di cui parleranno nello Spazio cultura alle 21.00 il presidente Anpi Modena Lucio Ferrari e la presidente dell’Istituto Alcide Cervi e vicepresidente nazionale Anpi Albertina Soliani. Sempre alle 21.00, nella Sala dibattiti, l’assessore regionale a Infrastrutture e Turismo Andrea Corsini parla delle prospettive del turismo e delle attività commerciali dopo il Covid nell’incontro “La valorizzazione delle aree interne”. Partecipano al dibattito anche il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei, il candidato sindaco di Pavullo Graziano Pattuzzi e il sociologo e presidente consorzio Aaster Aldo Bonomi; coordina Ludovica Carla Ferrari della segreteria provinciale Pd.

Già dalla prima serata sarà attivo, dalle 20.00 alle 23.00, lo spazio Play Park con giochi e laboratori per grandi e piccoli, l’area è gestita da Csi, Uisp, World Child Asde e da I burattini della commedia dell’arte. Infine alle 23.00 gran finale con lo spettacolo di fuochi d’artificio.

Per accedere alla Festa è necessario il green pass. All’interno dell’area rimangono in atto le regole di contrasto alla pandemia.