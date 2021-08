Domenica 29 agosto alle ore 18.30, nella suggestiva cornice del sagrato della Chiesa di Casola-Canossa (Via Monte – Vezzano sul Crostolo), l’ultimo degli appuntamenti musicali di EstaVezz 2021: il concerto per arpe del Duo Minerva. Le musiche dell’800 di Francesco Petrini, Henriette Renie, Elias Parish – Alvars e John Thomas eseguite da Anna Gabbi e Nicole Pedroni accompagneranno il calare del sole di una domenica di fine agosto.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 334.6237451 via whatsapp o sms ed è richiesto il green pass per accedere allo spettacolo.

L’evento – che rientra nel ricco cartellone di eventi estivi della rassegna “EstaVezz 2021” organizzata dall’Amministrazione Comunale – è curato dall’Associazione culturale Fantasia in RE.

L’ultimo appuntamento di EstaVezz sarà martedì 31 agosto alle 21.30, al Parco Paride Allegri, con “A testa in su”, serata di osservazione astronomica a cura del Civico Planetario “F. Martino” di Modena.