Al via anche quest’anno i tradizionali concorsi per la selezione del “Miglior Nocino di famiglia” e il “Miglior aceto balsamico tradizionale” di Campogalliano, giunti rispettivamente alla ventunesima e alla diciottesima edizione. Le due competizioni, che intendono esaltare la storica sapienza locale nella realizzazione dei due prodotti, sono indette dal Comune di Campogalliano in occasione della prossima Sagra di Sant’Orsola, in programma il 24 ottobre 2021.

La partecipazione alle due gare è consentita ai soli residenti di Campogalliano a cui è richiesto di presentare un campione di nocino o di aceto all’interno di una bottiglietta di vetro di capienza non inferiore a 100 cc. La boccetta dovrà indicare la tipologia di prodotto presentato e i recapiti del produttore. La manifestazione è aperta anche ai primi classificati delle ultime tre edizioni in entrambi i concorsi. La consegna dei campioni in gara è possibile nelle seguenti date: il martedì (31 agosto, 7, 14, 21 e 29 settembre) e il sabato (4, 11, 20 e 27 settembre), dalle ore 9 alle ore 12, presso un banco appositamente allestito nell’atrio del Municipio in piazza Vittorio Emanuele II°, 1.

Due commissioni formate dai maestri assaggiatori della Consorteria dell’Aceto Balsamico di Modena e dell’Ordine del Nocino modenese, proclameranno i primi tre migliori nocini e i primi tre migliori aceti balsamici tradizionali. La premiazione è in programma domenica 24 ottobre, Sagra di Sant’Orsola, presso la Sala Consiliare del Comune.

Le rimanenze non verranno restituite ai produttori ma saranno destinate alla circolazione e alla valorizzazione dei prodotti: in particolare, le giacenze di nocino verranno direttamente ammesse al prestigioso Palio di S. Valentino, in programma a febbraio nel comune di Spilamberto; quelle di aceto saranno invece offerte in assaggio ai visitatori della Sagra di Sant’Orsola e utilizzate successivamente per l’Acetaia comunale presso Casa Berselli. Per ulteriori informazioni sui concorsi è possibile scrivere una mail a lavilla@comune.campogalliano.mo.it.