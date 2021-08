Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio della Questura di Reggio Emilia. I controlli predisposti si affiancano alla costante attività di contrasto e prevenzione dei reati nelle aree più calde della città condotta dal Posto di Polizia Turri. La sua presenza consente di concentrare l’attenzione degli operatori verso quei cittadini che si sono presentati al Posto di Polizia ed hanno riferito situazioni sospette che meritavano un incisivo approfondimento.

Da qui i numerosi servizi organizzati nelle zone di Piazzale Europa, zone adiacenti e sottopasso di collegamento alla Stazione Storica che vedono ormai la presenza costante e fissa di pattuglie durante l’intera settimana.

Anche quest’oggi il Questore di Reggio Emilia ha predisposto dei servizi interforze con la collaborazione del Reparto di Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, della Polizia locale di Reggio Emilia e dell’unità cinofila con il cane Viktor. Oggi il servizio è stato condotto ancora una volta all’interno delle Officine ex Reggiane dove sono stati individuati cinque soggetti stranieri e sequestrata della sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Sono stati controllati cinque soggetti, 4 nigeriani di età compresa tra i 22 e i 31 ed 1 marocchino di 38. Da controlli in banca dati, l’unico ad essere regolare sul territorio nazionale è risultato un nigeriano 22enne, che tuttavia risultava denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito di un’altra operazione condotta dalla Squadra Mobile sempre della Questura di Reggio Emilia.

Per gli altri, dopo la consueta attività di foto segnalamento all’interno della locale Questura per accertare la loro reale identità, le conseguenze sono state diverse, ma tutte tese all’allontanamento dal territorio nazionale. Nello specifico, due nigeriani sono stati prontamente accompagnati al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino. Uni dei due risultava essere già denunciato dalla Squadra Mobile per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un terzo nigeriano e il marocchino, invece, sono stati destinatari di un ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni. Inoltre, nella mattinata di oggi, due dei nigeriani sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale poiché hanno cercato di sottrarsi all’identificazione dandosi alla fuga.

Nell’ambito dell’attività di oggi, grazie all’unità cinofila con il cane Viktor, è stata rinvenuta una quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana pari a gr. 15 divisa in 7 dosi. Il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro.