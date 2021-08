Si intitola Ave Cesare l’evento che, sabato 28 e domenica 29 agosto, animerà la località Pian di Balestra di San Benedetto Val di Sambro.

Una due giorni rievocativa finalizzata a valorizzare il territorio ed il suo importante e fortunatamente famoso patrimonio storico rappresentato dalla vecchia strada romana flaminia militare, scoperta 42 anni fa da Cesare Agostini e Franco Santi, purtroppo recentemente scomparsi.

Proprio per questo, la due giorni si aprirà sabato mattina alle ore 10.30 con la cerimonia di intitolazione della piazza di Pian di Balestra a Cesare Agostini ed a Franco Santi, due persone che hanno dedicato la loro vita per riportare alla luce, dopo molti secoli, la Flaminia Militare, la strada romana che collegava Bologna ad Arezzo.

La giornata prevede alle ore 11.00 una escursione a piedi con partenza dalla chiesa di Montefredente e arrivo a Pian di Balestra. Alle ore 14.30 c’è l’apertura del campo e l’inizio delle didattiche dal vivo e così dopo quasi 2000 anni una Legione Romana, la XIII Legio, sfilerà sui basolati della Flaminia Militare e farà rivivere l’atmosfera di un Castrum romano.

Alla sera grazie alla collaborazione con l’USCA di Castel dell’Alpi sarà possibile cenare assieme ai centurioni nel rispetto delle norme Covid prenotando al n. 329 3960252.

Durante il week end si potranno ammirare le didattiche e le esercitazioni dei legionari della XIII Legio ed assistere ai furiosi combattimenti dei gladiatori della Lvdvs Aemilivs.

La festa proseguirà domenica 29 agosto con laboratori didattici per i ragazzi e i bambini.

Un evento su due giorni che promuoverà il territorio, il turismo e le attività commerciali, attraverso la partecipazione, al fine di valorizzarne il patrimonio culturale. Tutto questo grazie ad artisti e scenografie accuratamente studiate per richiamare quelle dell’epoca; non solo abiti storici ma anche laboratori ludici, allestimenti e svariate simulazioni rievocative.

Queste le parole di Simone Querzola, consigliere comunale che ha curato l’organizzazione di questo evento fin dall’inizio: “riteniamo fondamentale incrementare la valorizzazione di questa strada che ha un valore storico immenso, di forte richiamo per appassionati di storia romana e non solo, lo dobbiamo al nostro territorio e lo dobbiamo a Cesare e Franco che tanto si sono spesi per riportarla alla luce dopo secoli di oblio”.

Queste le parole del Sindaco Alessandro Santoni: “da anni questa amministrazione è impegnata alla valorizzazione di questa antica strada, che è un importante valore per il nostro territorio, ma è un altrettanto importante patrimonio culturale che non ci possiamo permettere di perdere. A riguardo non a casa il nostro Comune, assieme a quello di Firenzuola, ha avviato un dialogo con le rispettive Soprintendenze di territorialmente competenti, finalizzato a dare il giusto valore a questo importante percorso culturale e storico.”

L’evento è organizzato da Comune di San Benedetto Val di Sambro, Foiatonda e Unione dei comuni dell’Appennino bolognese con il patrocinio del comune di Firenzuola.