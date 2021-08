Lavori di manutenzione programmata alla rete idrica del Comune di Bibbiano: nella giornata di giovedì 26 verranno effettuate lavorazioni correlate all’intervento di sostituzione della rete idrica in Via Venturi e Via San Giovanni Bosco.

Per consentire l’effettuazione dei lavori, dalle 8.30 alle 12.30 sarà possibile che si verifichi un calo di pressione generalizzato nell’intero abitato di Bibbiano e nella frazione di Corniano. In alcune vie verrà interrotta l’erogazione per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni:

via Matteotti dal civ 35 al civ 65 e dal civ 16 al civ 22

via S.Giovanni Bosco

via Ferrari

via Ruini

via Menozzi

via Venturi 187/A

Gli impianti devono essere considerati sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Si ringraziano gli Utenti per la collaborazione.