Continua con successo la rassegna di cinema estivo che si tiene nel cortile delle scuole elementari di via Costa a Guastalla, con appuntamenti bisettimanali, il lunedì e mercoledì alle ore 21.00. Le proiezioni del lunedì sono dedicate, in particolare, a bambini e ragazzi e per gli under 14 verranno applicate riduzioni sul biglietto d‘ingresso.

Domani, mercoledì 25 agosto alle ore 21.00, è l’ultimo appuntamento della serie e sarà proiettato “Downton Abbey”, un film del 2019 diretto da Michael Engler. La pellicola è il sequel dell’omonima serie televisiva, iniziata nel 2010 e terminata nel 2015 dopo 52 episodi.

Trama

Downton Abbey è l’aristocratica dimora nello Yorkshire di proprietà della famiglia Crawley. La grande notizia è che re George V e sua moglie Mary verranno in visita e soggiorneranno presso i Crawley per una cena e una nottata.

Tutta Downton Abbey si mobilita per accogliere degnamente i coniugi reali, e l’austera Mary cerca di neutralizzare le due mine vaganti: Tom l’irlandese e il maggiordomo Thomas Barrow.

Per ovviare al secondo rischio Mary richiama Carson, maggiordomo della casa prima di Thomas, dalla pensione, e naturalmente Barrow risente dello schiaffo morale. Ma nessun affronto è peggiore dell’imposizione, da parte dei sovrani in visita, di sostituire all’intero gruppo di domestici di Downton Abbey lo staff della Casa reale.

Cortile Scuole Elementari – Via A. Costa – Guastalla

Inizio proiezioni ore 21.00

A causa delle norme di distanziamento e gestione degli ingressi, i posti a sedere saranno limitati.

È consigliata la prenotazione presso l’Ufficio Cultura (tel. 0522 839761 – 756 – email: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it)