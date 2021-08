I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato una coppia di ucraini residenti a Ferrara, un 33enne e una 30enne, per furto aggravato in concorso. È successo alle ore 05:15 di ieri, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che due uomini e una donna stavano rubando nei garage condominiali di via del Lavoro a Casalecchio di Reno.

In particolare, alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di una ladra molto appariscente che attirava l’attenzione, poiché indossava un vestitino corto con motivi floreali. Alla vista dei militari che stavano arrivando, un malvivente è riuscito a fuggire mentre i due ucraini sono stati fermati nelle vicinanze di una siepe, accanto a due motocicli, tre caschi e una mountain bike. I Carabinieri hanno accertato che il materiale rinvenuto era stato rubato all’interno di quattro garage che i tre ladri avevano aperto forzando le porte basculanti con alcuni strumenti da scasso che sono stati rinvenuti in zona. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due ucraini, specializzati in reati contro il patrimonio come accertato dalla banca dati delle Forze di Polizia, sono stati tradotti in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.