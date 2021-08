A partire dal prossimo weekend a Quattro Castella tornerà la MdBeerFest, la festa della birra organizzata dal Circolo Arci Maestà della Battaglia di Quattro Castella. Anche quest’anno la festa si svolgerà nell’ultimo weekend di agosto (venerdì 27 e sabato 28) e nel primo di settembre (venerdì 3 e sabato 4).

La tradizionale festa propone birre HB Oktoberbest e piatti speciali che ricordano appunto la kermesse tedesca. Anche quest’anno saranno presenti gruppi musicali per spettacoli live durante le quattro serate. Questo comporta la necessità di accedere alla festa esibendo il green pass.

La MdBeer Fest, giunta alla quinta edizione, viene allestita all’esterno della sede della Maestà della Battaglia di Quattro Castella, in via Pasubio 2 (all’inizio della strada che dalla rotatoria sulla tangenziale del paese porta a Piazzola). Come in occasione della festa 2020, gli organizzatori metteranno in atto tutte le misure necessarie in ottica antiCovid – quindi distanziamento e prevenzione – confidando anche nella collaborazione da parte dei partecipanti.

Questo il menù. Piatti unici: stinco con crauti, patatine e bretzel; selezione di würstel con crauti, patatine e bretzel; costine con crauti, patatine e bretzel; spätzle con gulasch e bretzel; panini con salsiccia e cipolla; patatine fritte; bretzel; strudel. Ovviamente ci sarà la birra (quella della Oktoberfest), di tre tipi: Hofbräu Oktoberfestbier (chiara), Hofbräu Sommerzwickl (color oro) e Alt Bairisch Dunkel (color mogano). Anche quest’anno è previsto il “beer pass”.

La prenotazione è consigliata chiamando il numero telefonico 340 8102625. Ampi spazi al coperto in caso di pioggia.

Per quanto riguarda la musica dal vivo, venerdì 27 agosto si esibiranno gli Invisible Sun; sabato 28 gli Elememphis; venerdì 3 settembre, Firefly& the Greedy Donkey; sabato 4 settembre, Domani Chiuso Band.

Per partecipare alla MdBeer Fest è necessario avere il green pass. Hanno il “passaporto verde” tutti coloro che ha fatto entrambe le vaccinazioni (o il vaccino monodose Johnson & Johnson), chi ha fatto solo la prima dose almeno 15 giorni prima di accedere alla festa; chi ha fatto un tampone rapido (valido per 48 ore); chi certifica di avere avuto il Covid nei 6 mesi precedenti ed essere guarito.