Al primo mattino residue precipitazioni sulla Romagna, in rapido esaurimento; sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio nuvolosità variabile con locali schiarite e assenza di precipitazioni. Temperature minime in flessione con valori intorno a 19 gradi sulle città dell’interno ma con valori inferiori nelle aree extraurbane; 21 gradi sulla costa. Massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra i 26 gradi della costa e i 28 dell’interno. Venti deboli, in prevalenza da nord-est, con rinforzi sul mare dalla sera. Mare mosso, molto mosso in serata.

(Arpae)