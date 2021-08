Questa mattina, presieduta dal Prefetto di Modena Alessandra Camporota, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare il punto della situazione sulle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e, in particolare, sulla recente introduzione dell’obbligo della certificazione verde, cosiddetto green pass, anche con riferimento all’imminente avvio della Festa Provinciale dell’Unità.

Oltre alle Forze dell’Ordine, al Presidente della Provincia e al Sindaco del Comune di Modena, ha partecipato al Comitato il Segretario Provinciale del Partito Democratico, in qualità di organizzatore della manifestazione.

Nel corso della seduta è stato esaminato il quadro complessivo della disciplina in vigore finalizzata al contenimento della diffusione della pandemia da covid-19, con specifico riferimento alle certificazioni verdi o green pass, la cui adozione è divenuta operativa dallo scorso 6 agosto, e sono stati approfonditi gli aspetti interpretativi più problematici delle disposizioni normative.

Al riguardo, sono state programmate, nell’ambito delle attività di prevenzione costantemente assicurate dalle Forze di Polizia sul rispetto delle misure di contenimento della pandemia, ampie attività di controllo dell’impiego effettivo dei “green pass” nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte all’obbligo del loro utilizzo.

Successivamente sono state definite le attività di security legate all’imminente avvio della Festa Provinciale del L’Unità, in programma a Modena a partire dal prossimo 26 agosto, mentre le misure di safety saranno analizzate nel corso della riunione della Commissione Provinciale Vigilanza sui Pubblici Spettacoli in programma domani.

Il Prefetto ha concluso la riunione rimarcando il positivo sostegno manifestato da tutte le Istituzioni e ha auspicato che la cittadinanza possa fornire la massima collaborazione nell’espletamento delle attività di controllo da parte delle Forze di polizia, nel supremo interesse della tutela della salute della collettività.