“La notte dell’arte – La cultura sotto la luna e le stelle” venerdì 27 agosto (ore 21) propone una visita guidata notturna gratuita alla scoperta delle torri e dei campanili di Sassuolo a cura di Luca Silingardi, storico dell’arte. Ritrovo presso la Torre dell’Orologio di Piazza Garibaldi.

Il percorso è gratuito ma è limitato alla partecipazione di 35 persone con prenotazione obbligatoria telefonando all’urp del Comune di Sassuolo: 0536 880 801.

Si ricorda che, come da disposizioni D.L. 105/2021, per la partecipazione occorrerà esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass). I partecipanti sono comunque

tenuti a mantenere un congruo distanziamento sociale o, qualora non sia possibile, a indossare la mascherina.

Un’occasione straordinaria per conoscere le torri e i campanili della nostra città, anche quelli che non esistono più, come la Torre della Porta dell’antico Castello o il campanile della Chiesa di Santo Stefano, lungo l’attuale via Cavallotti…