La Biblioteca Campori di Soliera riapre al pubblico domani martedì 24 agosto, dopo il periodo di chiusura estiva. Fino al 31 agosto le sale al piano terra del Castello Campori, in piazza Fratelli Sassi 2, saranno aperte dal martedì al sabato nella fascia oraria 9-13 e martedì pomeriggio dalla 14.30 alle 19. A partire dal 1° settembre gli orari di apertura diventeranno i seguenti: dal lunedì al venerdì 14.30-19; martedì e sabato 9-13.

È necessario mostrare il green pass e un documento di identità se si vuole sostare in biblioteca per studio, consultazione, ricerca dei libri a scaffale, richiesta di informazioni. Resta comunque consentito l’accesso individuale per la restituzione o il ritiro di libri già prenotati. Non è mai richiesto il green pass per i minori di 12 anni.

Per green pass s’intende la certificazione attestante almeno la prima dose di vaccino, oppure la guarigione da Covid-19 da non oltre 180 giorni, oppure l’esito negativo di tampone molecolare- antigenico effettuato nelle ultime 48 ore.

Restano valide tutte le altre regole già in atto: prova della temperatura e sanificazione delle mani all’ingresso, mascherina sempre correttamente indossata, prenotazione del posto studio e ingressi scaglionati.

Per informazioni: 059.568585, biblioteca@fondazionecampori.it