Giovedì 26 agosto, a partire dalle 18.30, sarà in piazza Cavicchioni il camper di Ausl, per vaccinare i maggiorenni con il siero Pfizer.

A partire dalle 18 verranno distribuiti ai cittadini i biglietti numerati in ordine di arrivo. Non ci sarà bisogno di prenotazione, ma basterà presentarsi con la tessera sanitaria e un documento di identità valido. La compilazione dei moduli verrà effettuata sul posto, così come la vaccinazione e il periodo di osservazione.

L’appuntamento per la seconda dose arriverà via sms e la relativa vaccinazione avverrà in un centro vaccinale.