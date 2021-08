Dai grandi autori classici come Mozart e Haydn alle composizioni moderne di Farkas e Ibert per una serata dedicata agli amanti della musica. Con il concerto del Quintetto Ducale di giovedì 26 agosto alle 21 al Parco Rio Gamberi 2 torna a Castelnuovo la rassegna “Note di Passaggio”, promossa dagli Amici della Musica di Modena, in collaborazione con Fondazione di Modena, Regione Emilia Romagna e i Comuni di Castelnuovo Rangone, Nonantola, San Cesario, Soliera e Spilamberto.

Il Quintetto di fiati – composto da Comaci Boschi al flauto, Giovanni Fergnani all’oboe, Silvia Puggioni al clarinetto, Eva le Rose al fagotto e Dario Venghi al corno – proporrà un programma a due volti: il primo legato al classicismo musicale settecentesco e a celebri Divertimenti di alcuni interpreti tra i più rappresentativi dell’epoca come Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Joseph Haydn, il secondo legato al repertorio moderno, con l’esecuzione del brano più celebre di Ferenc Farkas (“Le Antiche Danze Ungheresi del 17° secolo”) e dei “Trois Pièces Brèves” del compositore parigino Jacques Ibert.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito, i partecipanti dovranno essere muniti di mascherine e green pass.